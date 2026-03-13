Ашинский метзавод обязали выплатить рабочему почти полмиллиона рублей за сломанную ногу

С Ашинского метзавода взыскали компенсацию за падение экс-сотрудника на скользкой территории.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по итогам проверки, проведенной по обращению бывшего работника ПАО «Ашинский металлургический завод».
В ходе нее выяснилось, что в декабре 2023 года мужчина, проходя по территории предприятия поскользнулся из-за наледи, упал и получил открытый прелом голени.
Ашинский городской прокурор направил в суд иск о компенсации морального вреда.
Городской суд исковые требования удовлетворил, взыскав в пользу работника 450 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль в городской прокуратуре.
Челябинск, Виктор Елисеев
