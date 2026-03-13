В центре Челябинска семилетняя девочка и мужчина пострадали из-за катка у подъезда

Челябинцы пожаловались на бездействие управляющей компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 13 марта, у дома №15 по улице Калинина в Калининском районе Челябинска. Об этом рассказала мать и супруга пострадавших.

По словам женщины, мужчина и школьница пострадали, когда выходили из подъезда. 7-летняя девочка вышла вместе с матерью и, поскользнувшись на лестнице, упала, сильно ударившись спиной. Отец семейства, вышедший вслед за ними, также поскользнулся и повредил ногу.

«Местная жительница считает, что новая УК не исполняет свои обязанности, – пишет «Агентство чрезвычайных новостей». – На ступеньках уже давно скользко».

Жители дома отправляли заявки на проведение работ. Однако пока решать проблемы им приходится самим. Например, два дня назад этому же горожанину пришлось взяться за лом: ледовая корка заблокировала двери подъезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

