В Челябинской области вспыхнул автобус, полный пассажиров

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины возгорания автобуса в Уйском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госатоинспекции Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 13 марта, около 09:17 в селе Уйское.

На улице Победы у дома №12 загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Ларино – Уйское». По предварительным данным, водитель остановился, чтобы пропустить встречный автомобиль. После чего произошло самопроизвольное возгорание.

В салоне в момент происшествия было 23 пассажира. Никто из них не пострадал.

Водитель автобуса пытался сам потушить пожар, получив ожог руки. Мужчину направили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Челябинск

