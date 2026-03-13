К концу рабочей недели южноуральцам больше всего хочется поменять тариф на связь

Мысли о смене тарифа на связь приходят к челябинцам в четверг и пятницу.

Южноуральцы оценили возможности «Маркетплейса тарифов», где удобно сравнивать предложения разных операторов и выбирать подходящий для себя вариант. Согласно обезличенным данным «МегаФона», наиболее активны в подборе идеального для себя тарифа оказались пользователи 35-44 лет.

Отметим, что чаще всего маркетплейсом пользуются мужчины. Около 66% посетителей платформы составляют представители сильного пола, они в два раза чаще женщин интересуются новыми предложениями на телеком-рынке.

Самыми активными оказались пользователи от 35 до 44 лет – на них приходится 30% всех посещений. За ними следуют абоненты 25-34 лет (28%) и 45-54 лет (19%). Примечателен и достаточно высокий интерес среди старшего поколения: доля тех, кому за 55, составляет 11%. Это говорит о том, что интерфейс сервиса интуитивно понятен и позволяет самостоятельно разобраться в предложенных тарифах.

Челябинская область входит в топ-10 регионов, жители которых активно интересуются предложениями «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – на них приходится 37% посещений. Далее следуют Свердловская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край.

Пик активности приходится на рабочее время: пользователи чаще всего заходят на площадку в четверг и пятницу с 11:00 до 18:00.

