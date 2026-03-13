На Южном Урале задержали мигранта, совершившего диверсию в Волгограде

Иностранца-диверсанта задержали в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гражданина одной из республик Центральной Азии задержали сотрудники ФСБ России.

Южноуральские контрразведчики совместно с коллегами из Владимирской области установили, что мигрант действовал по заданию иностранного куратора, вышедшего на него в мессенджере Telegram. Он предложил иностранцу деньги за поджог объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Владимирской области.

8 февраля текущего года диверсант сумел поджечь базовую станцию сотовой связи во Владимире. После этого попытался скрыться, но на Южном Урале его задержали.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по подозрению в диверсии. Сейчас он находится под стражей.

Челябинск

