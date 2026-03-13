В Челябинске полиция нашла в двух гаражах контрафактные сигареты на 10 миллионов рублей

В Челябинске полицейские изъяли у бизнеследи более 60 тысяч пачек немаркированных сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, нелегальный склад табачной продукции обнаружили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский».

Полицейские установили, что 31-летняя челябинка организовала в двух арендованных гаражных помещениях склад для хранения крупной партии немаркированных сигарет. Часть изъятой продукции была оклеена поддельными акцизными марками, а также акцизными марками иностранного государства. Нелегальная табачная продукция систематически поставлялась в торговые точки областного центра.

В результате обыска помещений сотрудники полиции изъяли более 60 тысяч пачек сигарет различных наименований. Общая стоимость изъятой продукции предварительно оценивается в 10 миллионов рублей.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции «Ленинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и сбор доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

