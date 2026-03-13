В Челябинске вынесли приговор главарю банды, занимавшейся обналичкой и укравшей у банка 35 миллионов рублей

В Челябинске закончился процесс над группировкой банкиров-нелегалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Калининский районный суд Челябинска признал четверых местных жителей виновными незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Челябинской области и регионального полицейского главка

Всего по делу группировки было задержано девять человек. Банда действовала на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей, где при помощи подставных лиц незаконно зарегистрировала коммерческие организации.

В период с 2019 по 2020 год участники организованной группы, используя реквизиты номинальных юридических лиц, обналичивали денежные средства. Только на этом банкиры-нелегалы «заработали» более 8 миллионов рублей.

Кроме того, один из соучастников, обладая достаточными познаниями в области банковских операций, производимых посредством международных платежных систем, используя реквизиты фиктивного юридического лица, под видом выполнения условий договора эквайринга, похитил принадлежащие одному из банков 8,8 миллиона рублей. Всего, по информации УФСБ по Челябинской области, члены ОПГ, используя исполнительные надписи нотариусов и уязвимости в платежной системе кредитного учреждения, присвоили более 35 миллионов рублей.

Организатора преступной группы суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Трое его соучастников получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Еще пятерым участникам группировки приговоры были вынесены в 2024-2025 годах.

Челябинск, Виктор Елисеев

