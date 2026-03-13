После жалоб родителей учеников на гречку с плесенью виновных в организации питания в челябинской школе наказали

В одной из школ Челябинска прокуратуры нашла нарушения при организации питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверку в школе №3 надзорное ведомство Курчатовского района провело после жалоб, появившихся в СМИ.

Напомним, об «экзотическом» меня челябинцы рассказали в конце января текущего года, сопроводив жалобу фотографиями тарелки с гречневой кашей и плесенью.

«Проверкой выявлены нарушения при хранении продуктов питания, отсутствие на некоторых продуктах маркировочных ярлыков, журналов контроля температурного режима», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки директору образовательной организации и организатору питания (ООО КП «Лидер») внесены представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, два сотрудника, ответственных за организацию питания, привлечены к дисциплинарной ответственности.

