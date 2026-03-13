Весення капель с угрозой для здоровья: Челябинск захлестнула волна инцидентов с падением снега и сосулек

Из-за резкого потепления в Челябинске стало опасно ходить рядом с многоэтажками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сразу несколько инцидентов, связанных с падением снега и наледи с крыш, произошло сегодня, 13 марта, в Челябинске.

Так, рядом с одним из домов, расположенных по проспекту Победы, дождь из сосулек обрушился на вышедшего из подъезда ребенка. Школьник успел закрыть голову руками и отделался испугом.

На этой же улице, на сей раз, по информации «Агентства чрезвычайных новостей», у дома №71, едва не пострадала местная жительница. Только женщина успела подняться на крыльцо подъезда и оказаться по козырьком, как сзади обрушился внушительный пласт снега.

А вот владельцам автомобилей, припаркованных у одного из зданий по улице Кудрявцева, не так повезло: на машины с крыши свалилась целая гора снега и льда.

Челябинск, Виктор Елисеев

