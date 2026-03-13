«Вся такая внезапная» весна: из-за резкого потепления на Южном Урале вырос риск подтоплений

В выходные в Челябинской области будет аномально тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , южноуральская погода продолжает преподносить сюрпризы. Еще в начале этой недели ночью в регионе стояли 30-градусные морозы. Однако в ближайшие дни погода днем будет не просто теплой, а слишком теплой для середины марта. Об этом рассказали в Челябинском гидрометцентре.

Если же вспомнить, что в течение нескольких дней Южный Урал засыпало снегом, гидрологическая ситуация в регионе внушает вполне объяснимую тревогу.

Кстати, снег с Южный Уралом еще не простился. Завтра, 14 марта, в связи с влиянием далекой периферии северного циклона в области местами ожидаются небольшие осадки ночью в виде снега, а днем в виде дождя, при этом будет наблюдаться тепло.

В воскресение и понедельник погоду на Южном Урале будет определять область высокого давления, осадки прекратятся, ветер стихнет, а температурный фон будет повышенным.

В субботу синоптики обещают южноуральцам переменную облачность,ветер западной четверти 2-7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, -6 градусов по Цельсию, в низинах до -10, днем +3, +8 градусов.

В Челябинске скорость ветра 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов ниже нуля, днем +6, +8.

В воскресенье, 15 марта, ветер стихнет до 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем 4-9 градусов выше нуля. В Челябинске ночью столбик термометра опустится к -2, -4 градусам. Днем воздух прогреется до +5, +7 градусов.

В понедельник, 16 марта, станет чуть холоднее. Ночью по области ожидается -3, -8 градусов, днем +3, +8, на юге +1, +6 градусов. В Челябинске в ночь на понедельник похолодает до 4-6 ниже нуля. Днем потеплеет до +3, +5 градусов.

«Повышенный температурный режим будет способствовать разрушению снежного покрова, появлению воды на льду, увеличению притока воды в речную сеть», – предупреждают синоптики. Сложная ситуация может возникнуть в период половодья на малых реках юга области (Большая Караганка, Гумбейка, Зингейка, Караталаят, Тогузак, Берсуат), где наблюдается местами промерзание русла. «Вода может пойти поверх льда, вызывая подтопление приусадебных участков, придомовых территорий, дорог, расположенные в пониженных участках пойм рек», предупреждают в Челябинском гидрометцентре.

Также в процессе вскрытия рек вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями, на реках Юрюзань (в районе Трехгорного), Ай (в районе села Веселовка), Сим (Аша), Куса (поселок Магнитка), Уй (участок от села Степное до Троицка), Большая Караганка (поселок Измайловский).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube