«Металлург» вырвал победу у «Сибири»

Магнитогорский «Металлург» в Новосибирске одолел «Сибирь» в овертайме – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде инициатива была на стороне магнитогорцев.

Южноуральцы уверенно перебросали хозяев по ударам в створ – 10:6. Но открыть счет так и не смогли.

Зато сибиряки своего не упустили. И на 45-й минуте Алексей Яковлев открыл счет – 1:0, «Сибирь» выходит вперед.

Впрочем, четыре минуты спустя Люк Джонсон на отложенном штрафе сравнял счет.

Единицы на табло продержались до окончания основного времени. Не помогло гостям даже то, что в начале 58-й минуты хозяева остались вчетвером, а за 4 секунды до нее голкипер «Магнитки» убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку.

В середине овертайма сибиряки вновь остались в меньшинстве. И на 65-й минуте Дерек Барак все-таки забросил победную шайбу – 2:1, «Металлург» забирает два очка, которые уже ничего не меняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

