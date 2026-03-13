«Трактор» в овертайме одолел нижегородское «Торпедо»

Челябинский «Трактор» на домашнем корте одолел «Торпедо» из Нижнего Новгорода в овертайме – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске «черно-белые» столкнулись с невероятным напором со стороны гостей, которых меньше полутора недель назад разгромили в Нижнем Новогороде.

Уже на 5-й минуте встречи Владимир Ткачев открыл счет – 1:0. А на 18-й минуте Андрей Белевич увеличил отрыв – 2:0.

Перерыв пошел челябинцам на пользу. И уже на 21-й минуте Михаил Григоренко с подачи Виталия Кравцова отквитал одну шайбу – 1:2. А на 22-й минуте уже сам Кравцов сравнял счет (ассистировал ему Григоренко) – 2:2.

Но после этого ни один из клубов не смог перевесить чашу в свою пользу, и выяснять, кто сильнее, пришлось в дополнительное время.

В итоге удача оказалась все-таки на стороне хозяев. На 64-й минуте матча Василий Глотов поставил точку – 3:2, «Трактор» сильнее и сегодня.

Челябинцам остается сыграть три матча до окончания регулярного чемпионата. Следующая встреча – в понедельник, 16 марта, с питерским СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

