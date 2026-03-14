14 – 15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2026, суббота

10:00-13:00 Челябинск – Семейный фестиваль «Нить» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Отборочный этап детского конкурса-фестиваля татарской культуры «Мы вместе» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейросети для работы и жизни» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

12:00 Челябинск – Настольная ролевая игра «Империя» по типу Мафии (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Подкаст «Смотритель», посвященный выставке «Союзники», приуроченной к 90-летию Челябинского отделения Союза художников России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Первая встреча новой литературной студии (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча «Талисман. Что Пушкин значил для Владимира Даля» в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Творческая встреча «Жизнь сквозь призму творчества» Л.А. Дубковой (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

15:00 Челябинск – Обсуждение фильма «Барби» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Вечер современного танца (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

16:00 Челябинск – Разговорный клуб English Lab: квест по сериалу «Extra English» («Экстра») (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

16:00 Челябинск – Челябинский квартирник, ведущий – Сергей Пан (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

16:30 Челябинск – Церемония открытия III Международного турнира по баскетболу 3Х3 на Кубок губернатора Челябинской области (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

16:30 Челябинск – Танцевальный концерт-лекция «День святого Патрика» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Вторая читка в рамках проекта «Бабушка рекомендует»: рассказы из цикла «Динозавры-детективы» Алексея Лисаченко: «Дело копченой скумбрии» и «Тайна исчезнувшей головы» (участие бесплатное, по предварительной регистрации) (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

15.03.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Творческий мастер-класс в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Магия оригами» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Челябинский краеведческий диктант (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60; Челябинская областная библиотека для молодежи, Свердловский пр., 41; библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43а; библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в; библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50; детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69; детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11; детская библиотека №2, ул. Воровского, 63а; детская библиотека №6, ул. Калинина, 32; детская библиотека №9, ул. Тухачевского, 8; детская библиотека №10, Комсомольский пр., 41; детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)

12:00 Челябинск – Квиз «День белька» (детеныш тюленя) (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Трансформационная настольная игра «Крепость духа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе рисования «Эскиз» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Живописный лекторий «(Не)понятное искусство» «Романтизм в живописи: Гойя, Фридрих, Делакруа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:00 Челябинск – Встреча клуба настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:30 Челябинск – Мастер-класс «Кофейный аромат весенних грез» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

14:00 Челябинск – Пение советских песен под гитару в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:30 Челябинск – Встреча женского клуба Елены Зверевой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка карандашами» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Открытие выставки Разии Булатовой «Цветы и куклы. Костюмы, нарисованные в музее» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

15:00 Челябинск – Музыкально-поэтический вечер «Сердце в ритме любви» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Терапевтическая встреча с психологом Татьяной Журавлевой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

