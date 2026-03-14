«Отщипывают по чуть-чуть»: на границе Челябинского городского бора опять затевается стройка

На границе Челябинского городского бора опять затевается стройка. Процент озеленения вокруг будущего объекта снизили до минимального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26,5 тысяч квадратных метров в границах улиц Худякова, Воровского, Верхнеуральской, Гвардейской, Рубежной, Варненской, а также восточной границы бора и его охранной зоны в Центральном районе мэрия передала в безвозмездное пользование ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Там должны появиться футбольное поле с искусственным покрытием, помещения для тренировок, медицинский кабинет, тренажерный зал и раздевалки.

Процент озеленения вокруг объекта – то есть отношение территории, занимаемой насаждениями (деревьями, кустарниками, газонами, цветниками в открытом грунте), к общей площади земельного участка – первоначально должно было составлять 50%. Но в мэрии заявили, что провели общественные обсуждения, по итогам которых «рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (футбольный манеж для ОГАУ ДО ОСШ по футболу) с минимальным процентом озеленения – 25,77».

«А то в Челябинске больше свободных площадей нет, где этот стадион влепить?» «Отщипывают от бора по чуть-чуть, да еще и с согласия властей», – комментируют челябинцы.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube