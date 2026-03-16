16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16.03.2026, понедельник

09:30 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Познавательные игры «Битвы на столе» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Цветные приключения» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Спектакль-размышление театра «Скарабей» «Посторонним В» в рамках театрального проекта «Театр по понедельникам» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «СКА» (Санкт-Петербург) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

