В Челябинской области ГАИ остановила школьный автобус с пьяным водителем за рулем

В Катав-Ивановске полицейские сняли с рейса нетрезвого водителя школьного автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, подозрительное авто полицейские остановили сегодня, 16 марта, в 06:30 в Катав-Ивановске.

У дома №12 по улице Коммунальная инспекторы ДПС решили проверить документы у 42-летнего водителя школьного автобуса. Во время проверки полицейские почувствовали, что от мужчины пахнет алкоголем.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На момент остановки детей в салоне автобуса не было – транспортное средство только выехало на маршрут для их последующей перевозки.

В отношении нарушителя составили административный материал по факту невыполнения водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Всего за прошедшую неделю было выявлено и отстранено от управления 219 нетрезвых водителей. 20 человек сели пьяными за руль повторно и теперь им грозит уголовная ответственность и изъятие транспортного средства.

Челябинск, Виктор Елисеев

