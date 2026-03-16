Уральские металлурги завершают переход к кадровому документообороту в «цифре»

ММК завершает переход к электронному кадровому документообороту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в компании запустили в промышленную эксплуатацию систему кадрового электронного документооборота (ЭДОСТО) на базе корпоративной платформы «Атач». Новый сервис интегрирован в единую цифровую экосистему и доступен десяткам тысяч сотрудников.

К реализации проекта металлурги приступили в апреле 2024 года на двух ключевых площадках – ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». За это время на платформе разработали электронные бланки 27 видов документов, охватывающих основные кадровые события. Сегодня в цифровом формате можно оформить заявления на отпуск, соглашения об изменении условий трудового договора, распоряжения о стажировке и многие другие документы.

Ранее было запущено мобильное приложение «Мой ММК», которое сотрудники Группы используют для доступа к расчетным листкам, графикам работы и заявкам на отпуск.

Для перевода процессов в «цифру» выбрали платформу «Атач» (разработчик – ООО «ММК-Информсервис»). Она уже более пяти лет является единой средой для работы с документами на предприятии и охватывает более 200 бизнес-процессов.

В компании подчеркивают социальную значимость проекта. «Переход на ЭДОСТО – это не просто оптимизация делопроизводства, – отметил директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов. – Мы завершаем масштабный этап цифровой трансформации в сфере управления персоналом. Это важный шаг в повышении качества взаимодействия наших сотрудников с кадровой службой. Когда человек может решить любой кадровый вопрос в несколько касаний в смартфоне, не отвлекаясь от работы и экономя свое время, – это меняет его восприятие работодателя. Такие проекты напрямую работают на повышение лояльности персонала».

Во всех организациях Группы ММК систему кадрового электронного документооборота планируется внедрить до конца 2027 года.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube