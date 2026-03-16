На Южном Урале начались проблемы с вывозом мусора из-за весенней распутицы

Обильное таяние снега в Челябинской области спровоцировало проблемы с вывозом мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерство экологии Челябинской области, в связи с обильным таянием снега и несвоевременной расчисткой контейнерных площадок в регионе фиксируются срывы графиков вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

«По информации регоператоров, спецтехника не может добраться до мест накопления твердых коммунальных отходов также из-за нерасчищенных подъездных путей, где большие объемы неубранного мокрого снега и припаркованные автомобили граждан становятся серьезным препятствием на пути тяжеловесных машин», – заявили представители ведомства.

В минэкологии области заверяют, что держат ситуацию на постоянном контроле. Вся информация о проблемных локациях передается регоператорами в управляющие компании, администрации муниципалитетов для оперативного решения ситуаций, а также в Государственную жилищную инспекцию для принятия дальнейших мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

В случае длительного невывоза ТКО южноуральцев призывают сообщать информацию в дежурные службы региональных операторов:

Челябинский, Карабашский и Магнитогорский кластеры – ООО «ЦКС», 8-351-200-33-83;

Горный кластер – ООО «Златспецтранс», 8-351-615-69-10;

Кыштымский кластер – ООО «Спецсервис», 8-919-343-89-28.

Челябинск, Виктор Елисеев

