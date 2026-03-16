За два месяца продовольствие в Челябинской области подорожало почти на три процента

На Южном Урале разгоняется инфляция.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги по Челябинской области в феврале по сравнению с январем текущего года составил 100,86%.
Лидерство по динамике удерживают услуги, стоимость на которые прибавила за месяц 1,64%, продовольствие – на 0,80%. Ценник на непродовольственные товары подрос за февраль на 0,30%.
С начала 2026 года цены выросли на 2,27%: услуги – на 3,39%, продукты – 2,94%, промтовары – 0,79%.
Индекс потребительских цен на автомобильный бензин в феврале по сравнению с январем 2026 года составил 100,56%, с декабрем 2025 года – 101,70%.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»