В Коркино из-за обвала коллектора ввели режим повышенной готовности

В одном из микрорайонов Коркино введен режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Коркинского округа, такое решение комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций приняла после аварии на канализационной сети рядом с перекрестком улиц Мира и Ленина в Коркино.

«Там произошло обрушение коллектора диаметром 150 миллиметров, – уточнили представители окружных властей. – В домах №№ 47, 49, 50, 50а по улице Мира и №10 по улице Ленина фекальными стоками затоплены подвалы. Возникла угроза подмывания фундамента дома №8 по ул. Ленина».

Мероприятия по промывке коллектора и проталкиванию новой трубы в старые лотки, выполненные из лиственницы, к успеху не привели. Также предпринимались попытки выполнить работы открытым способом, однако котлован быстро заполняется стоками. Дополнительно осложняет проведение работ то, что помимо коллектора, рядом с местом аварии проходят сети водо- и теплоснабжения, а также телефонной связи.

В течение недели в администрации планируется подготовить смету и определить подрядную организацию, которая займется полной заменой трубы.

В настоящее время в микрорайоне, ограниченном улицами 30 лет ВЛКСМ, Сони Кривой, Мира и Ленина, введен режим повышенной готовности. В зону действия режима включены 20 многоквартирных домов и 3 социально значимых учреждения: школа №2, ЦДОД и здания КГСТ.

В этот период работники «Водоканал-Коркино» продолжат постоянное перекачивание стоков по временной наземной ветке.

Челябинск, Виктор Елисеев

