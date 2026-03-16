В Челябинске стартуют весенние субботники и ямочный ремонт

Власти Челябинска объявили о начале генеральной уборки города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе началась подготовка к традиционным весенним субботникам.

В этом году они начнутся 23 марта и продолжатся вплоть до майских праздников. Власти поручили главам районов обеспечить всех необходимым инвентарем, привлекать к уборке предприятия и горожан.

Кроме того, на минувшей неделе подрядчики приступили к устранению ям на дорогах с помощью холодного асфальтобетона. «Это временная мера, которая позволит ликвидировать опасные участки на дорогах до момента, пока не наступит устойчивое тепло и не появится возможность проводить полноценный ремонт», – заявили в пресс-службе мэрии.

За первые дни дорожники ликвидировали порядка 18 квадратных метров ненормативных ям на путепроводах и дорогах с высоким трафиком.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube