Копейчанин, пытавшийся подорвать соседа, предстанет перед судом

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о покушении на убийство с помощью взрывного устройства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Копейска, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, а также покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

Напомним, инцидент произошел 2 июля прошлого года во дворе многоквартирного дома, расположенного в переулке Свободы в Копейске.

Долгое время копейчанин враждовал со своим 61-летним соседом. Узнав, что недруг забирает корреспонденцию из его почтового ящика, он собрал у себя в квартире самодельное взрывное устройство, а в то утро замаскировал его под почтовое отправление и поместил в ящик, предполагая, что мужчина не удержится и на сей раз.

И действительно, сосед вытащил бандероль, а когда попытался открыть ее – раздался взрыв.

В результате 61-летний мужчина получил многочисленные телесные повреждения, часть пальцев на руках пришлось ампутировать.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

