Южный Урал ждет аномально теплая неделя

В Челябинской области будет сухо и тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, всю рабочую неделю погоду в регионе будет определять обширный антициклон.

«Ожидаются большие температурные амплитуды в течение суток, но в целом температурная аномалия – положительная. Кроме того, в регионе будут преобладать слабые ветра, туманы в ночные и утренние часы, а так же отсутствие осадков», – отметили синоптики.

Завтра, 17 марта, на Южном Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов по Цельсию, в низинах до -12, днем +8, +13 градусов, в низинах +3, +8.

В Челябинске воздуха ночью столбик термометра опустится к 6-8 градуса ниже ноля, днем воздух прогреется до +8,+10 градусов.

В среду и четверг синоптики обещают ночью -3, -8 (в низинах до -13), днем 7-12 градусов выше ноля, на юге +3, +8. В Челябинске 18-19 марта ночью ожидается -4, -6 градусов, днем +8, +10.

В выходные погода изменится: за счет влияния ложбины северного циклона в северной половине области пройдут небольшие осадки и усилится ветер.

Челябинск, Виктор Елисеев

