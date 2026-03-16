«Трактор» одолел СКА

Челябинский «Трактор» на домашней арене вырвал победу у питерского СКА – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде челябинцы удерживали инициативу.

На 12-й минуте Михаил Григоренко первым успел к шайбе, отраженной голкипером гостей, и отправил ее в створ ворот СКА – 1:0.

Но в начале второй двадцатиминутки питерцы сумели отыграться: на 23-й минуте Рокко Гримальди ворвался в зону атаки и мощным броском отправил шайбу в ворота «Трактора» – 1:1.

Но во второй части игрового отрезка хозяева поднажали, и на 38-й минуте Михаил Григоренко оформил дубль: после паса Виталия Кравцова Михаил прострелил с неудобной руки, и шайба, попав в конек защитника гостей, влетела в ворота – 2:1, «черно-белые» сохраняют свое преимущество и после второго периода.

Весь третий период челябинцам удавалось удерживать минимальное преимущество. Во второй его половине гости создали серию острых моментов у ворот армейцев.

На 59-й минуте голкипер СКА убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. Но выдержали челябинцы и заключительный вал – 2:1, победа «Трактора».

До окончания регулярного чемпионата челябинцам предстоит еще два матча. Следующая встреча – в среду, 18 марта, с магнитогорским «Металлургом».

Челябинск, Виктор Елисеев

