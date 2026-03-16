«Металлург» на предпоследней минуте матча вырвал победу у «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» дома оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в сегодняшнем матче магнитогорцы провалились в первом и начале второго периода.

На 14-й минуте Даниэль Спронг открыл счет. А на 23-й минуте Максим Денежкин в меньшинстве забросил вторую шайбу в ворота «Металлурга» – 2:0.

Это отставание магнитогорцы обнулили буквально за полминуты на 29-й и 30-й минутах: сначала Александр Петунин сократил отставание, а затем Роман Канцеров сравнял счет.

Но не прошло и двух минут, как Стефан Да Коста вновь вывел «Автомобилист» вперед – 3:2.

Однако на 45-й минуте Роман Канцеров завел шайбу в зону атаки, отдал Владимиру Ткачеву и, получив ее обратно, резко бросил под щитками голкипера гостей – 3:3.

На 50-й минуте екатеринбуржцы остались втроем против пятерых хозяев, но выдержали.

В концовке основного времени «Автомобилист» уже только оборонялся. А «сталевары» продолжали давить на оборону гостей.

И на 59-й минуте добились своего: Егор Яковлев с подачи Руслана Исхакова забросил решающую шайбу – 4:3, еще одна победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

