17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17.03.2026, вторник

10:00 Челябинск – «Цифровая грамотность – веление времени»: день информации для тех, кто интересуется применением цифровых технологий в повседневной жизни (знакомство с компьютером, работа с текстовым редактором, интернет и социальные сети) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная открытию II фестиваля искусств «Град металла и музыки» (пресс-центр медиахолдинг «Гранада Пресс»)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция с участием главы ситуационного центра Росавтодора, посвященная грядущему паводку (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й эт.)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Урок мужества для школьников Челябинска,на вопросы учащихся ответит ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» Павел Сагдиев (филиал фонда «Защитники Отечества», ул. Университетская набережная, 123)

14:00 Челябинск – День ирландской литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

14:00 Челябинск – Практикум «Покупки онлайн» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытая лекция от эксперта по продвижению Veca Rony (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Занятия «Муми-истории» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:00 Челябинск – English Lab: День святого Патрика (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Встреча «Очищение организма» с нутрициологом (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Лекторий «Литературные улицы Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

