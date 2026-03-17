Повышение энергоэффективности принесло металлургам 845 миллионов рублей

Работа по повышению энергоэффективности принесла ММК 845 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», такой суммарный экономический эффект обеспечили в 2025 году совершенствование системы энергоменеджмента и повышение энергоэффективности производственных процессов.

Одним из основных инструментов повышения энергоэффективности, используемых на ММК, стало снижение затрат на приобретение покупной электроэнергии за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электростанциями. Кроме того, серьезное внимание металлурги уделяют проведению ремонтов энергетического оборудования в часы с минимальной стоимостью электроэнергии, а также снижению потребляемой мощности в часы с максимальной стоимостью электроэнергии. В 2025 году эти меры дали экономический эффект в объеме 302 миллиона рублей.

Продолжалось в 2025 году и выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проектам модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов, оснащение частотно-регулируемыми приводами питательных насосов котлов ТЭЦ с общим эффектом в объеме 295,2 миллиона рублей.

Кроме того, в 2025 году реализована программа по снижению расхода энергоресурсов в структурных подразделениях и на предприятиях Группы ММК. Помимо рационального использования электроэнергии, программой были предусмотрены мероприятия по экономии питьевой и технической воды, тепловой энергии, топлива, продуктов разделения воздуха. Общий экономический эффект составил около 200 миллионов рублей.

Наконец, в прошлом году через блок сопровождения идей платформы энергоменеджмента подано 800 энергоэффективных идей, почти 500 было внедрено. Эффект от их реализации превышает 170 миллионов рублей.

Повышению энергоэффективности способствует и ввод в строй нового энергетического оборудования. В 2025 году в кислородном цехе запущена воздухоразделительная установка – ключевой объект новой кислородной станции №6. Кроме того, включен в работу паровой котел №12 производительностью 260 т/ч пара, способный эффективно использовать вторичные газы.

Для выявления фактов нерационального использования топливно-энергетических ресурсов для сотрудников ММК действует чат-бот в Телеграм «Регистрация потерь ТЭР». В 2025 году эффект от регистрации потерь и устранения нарушений составил около 18 миллионов рублей.

«Группа ММК поставила перед собой цели по рациональному использованию энергоресурсов и снижению затрат на них в себестоимости продукции, закрепив их в Энергетической и Экологической политиках компании. Мы используем комплексный подход по управлению энергопотреблением и энергоэффективностью, реализуя мероприятия по ряду направлений. Помимо экономического эффекта, планомерная работа в этой области имеет важное экологическое значение, позволяя уменьшить выбросы загрязняющих веществ и сократить эмиссию парниковых газов», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

С 2016 года на ММК функционирует система энергетического менеджмента (СЭнМ). В сентябре 2025 года на предприятии прошел наблюдательный аудит, оценивший систему энергоменеджмента ММК как результативную и соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

Результатом планомерной работы компании по развитию системы энергетического менеджмента стало увеличение выработки собственной электрической энергии на электростанциях комбината по отношению к предыдущему году на 6%. Максимальное использование вторичных газов в топливном балансе позволяет компании замещать покупной природный газ, потребление которого электростанциями комбината снизилось в 2025 году на 7% по отношению к 2024 году. Потери вторичных газов в сравнении с предыдущим годом снизились на 0,8% и составили 0,9%. В 2025 году были проведены работы, направленные на снижение потерь питьевой воды, в результате которых потери питьевой воды снижены на 27% к уровню 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

