На Таганае рекордно рано проснулись бабочки

На Таганае зацвела верба и проснулись бабочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», весна ворвалась на горный хребет с ошеломляющей скоростью.

«Всего-то 10 дней назад в национальном парке трещал 25-градусный мороз, а на Метео в девять утра вообще было минус 30, – рассказали сотрудники парка. – Но меньше чем за неделю воздух прогрелся так, что из лопнувших вербных почек показались «заячьи хвосты» – мохнатые сережки».

Кстати, это самый ранний срок начала цветения ивы за все время фенологических наблюдений на Таганае, на 11 дней опережающий среднемноголетние показатели, отмечают в заповеднике.

Однако еще больше удивило ученых пробуждение бабочки крапивницы. «Обычно это случается 8 апреля, самый ранний срок был отмечен 25 марта 2016-го, – рассказали в парке. – Но в этом году крапивниц мы увидели уже 14 марта – и это абсолютный рекорд за всю историю 20-летних наблюдений».

В скором времени на Таганае ждут пробуждения муравьев. Тем более, что часть куполов муравейников со стороны солнцепека уже оттаяла.

Челябинск, Виктор Елисеев

