В южноуральской школе рухнула стена

Школьников в Челябинской области отправили на дистант после обвала стены в спортзале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка начало проверку по факту обрушения кирпичной стены школы в поселке Морозкино.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта. Обвалился кирпичный слой наружной стены спортивного зала учебного заведения, построенного в 1984 году.

Учебные занятия в спортивном зале школы на момент обрушения не велись, доступ к разрушенному участку ограничен.

Школьники переведены на дистанционное обучение до 25 марта сего года. 26 марта учащихся планируется перевести в другое учебное учреждение.

Организовано обследование здания, помещений и классов, устанавливаются причины обрушения.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

