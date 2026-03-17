В России взлетели продажи резиновой обуви

Продажи резиновой обуви в первой половине марта выросли более чем вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , медианная цена на резиновые сапоги в первой половине марта составила 2353 рубля, что на 3% выше, чем год назад. При этом число покупок выросло за год на 129%. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Чаще всего в российских магазинах покупали женские утепленные полусапоги, детские сапоги с флисовой подкладкой и мужские утепленные высокие сапоги.

«Под влиянием температурных качелей и резкого потепления в марте, вырос спрос на резиновые сапоги, прежде всего в центральных регионах и столице, – отмечают аналитики. – Более значимый прирост продаж наблюдается на фоне низкой базы прошлого года. Спрос на такие товары выражен больше в сегменте детской и женской обуви».

Столь впечатляющий рост менее чем за две недели эксперты объясняют, прежде всего, простотой и доступностью онлайн-заказов.

Челябинск, Виктор Елисеев

