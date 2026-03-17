Челябинка прописала у себя в квартире 119 мигрантов

Челябинская пенсионерка прописала у себя больше сотни иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на предприимчивую горожанку челябинские полицейские вышли в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Высылка».

Выяснилось, что 72-летняя челябинка, начиная с января 2025 года, поставила на учет в своей квартире, расположенной в доме на улице Российской, 119 иностранцев. Жить на своих квадратных метрах она мигрантов пускать не собиралась. Полицейскими выявлено 67 эпизодов противоправной деятельности пенсионерки.

В отношении челябинки в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

Все иностранцы сняты с миграционного учета.

Челябинск, Виктор Елисеев

