Челябинка прописала у себя в квартире 119 мигрантов

Челябинская пенсионерка прописала у себя больше сотни иностранцев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на предприимчивую горожанку челябинские полицейские вышли в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Высылка».
Выяснилось, что 72-летняя челябинка, начиная с января 2025 года, поставила на учет в своей квартире, расположенной в доме на улице Российской, 119 иностранцев. Жить на своих квадратных метрах она мигрантов пускать не собиралась. Полицейскими выявлено 67 эпизодов противоправной деятельности пенсионерки.
В отношении челябинки в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.
Все иностранцы сняты с миграционного учета.
Челябинск, Виктор Елисеев
