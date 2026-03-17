В Челябинской области коммерсантов обязали вернуть мэрии почти 200 объектов электросетевого хозяйства

Суд забрал у частников объекты электросетевого хозяйства в Кыштыме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, арбитражный суд Челябинской области признал недействительными договоры купли – продажи 177 объектов электросетевого хозяйства, заключенные между комитетом по управлению имуществом администрации Кыштыма и ООО «Челябинская электросетевая компания», ООО «Электро ТК».

С иском в суд обратилась прокуратура, указав, что приватизация объектов электросетевого хозяйства запрещена на основании императивных требований закона. Чиновники умудрились продать объекты энергетики, предназначенные для решения вопросов местного значения и обслуживания жителей города.

«Сделки по отчуждению вышеуказанного муниципального имущества посягали на публичные интересы, создавали угрозу нарушения прав потребителей электрической энергии, а также лишали муниципальное образование возможности надлежащим образом решать вопросы местного значения в сфере энергоснабжения», – сочли в надзорном ведомстве.

Решением Арбитражного суда Челябинской области требования прокуратуры удовлетворены, на ООО «Челябинская электросетевая компания», ООО «Электро ТК» возложена обязанность по возврату 177 объектов электросетевого хозяйства в собственность комитета по управлению имуществом мэрии Кыштыма.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

