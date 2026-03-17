В России стали выпускать меньше мороженого

Производство мороженого снижалось в России почти весь прошлый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , объем выпуска мороженого в 2025, согласно скорректированным данным Росстата, составил 516,9 тысячи тонн – на 7,5% меньше, чем в 2024 году. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

«Производство сокращалось на протяжении 10 месяцев из 12, причем максимальное падение пришлось на октябрь (-21,4%), август (-16%) и сентябрь (-15,5%)», – отмечают авторы канала.

При этом отпускные цены на мороженое в прошлом году выросли на 14,9%, а розничные – на 16,3% (до 902 рублей за килограмм).

Впрочем, производство сливочного мороженого в прошлом году выросло (+22,5%, 107,1 тысячи тонн). Аналогичная тенденция отмечалась при выпуске кисломолочного (+6,3%, 2,1 тысячи тонн) и смеси для мягкого мороженого (+28,8%, 23,5 тысячи тонн).

Зато готовое мягкое мороженое продемонстрировало самое резкое падение (-56,1%, 1,05 тысячи тонн). Следом за этой категорией идут торты (-20,9%, 6 тысяч тонн) и прочие виды (-25,8%, 50,4 тысячи тонн).

Крупнейшей категорией остается пломбир. Но и его производство снизилось на 13,2% (до 292,5 тысячи тонн). Причина наибольшего снижения в абсолютном выражении – отказ производителей от использования заменителей молочного жира: требование перенести лакомства, выпущенные с использованием заменителей в отдельные секции морозильников с пометками «Продукт с ЗМЖ», и увеличение НДС сделал производство и реализацию ненатуральных пломбиров экономически нецелесообразным, а натуральное мороженое данной категории оказалось не всем по карману.

Впрочем, в 2026 году лето обещает оказаться жарким и сухим, что может восстановить спрос на мороженое. Дополнительно «оживить» рынок может появление новых игроков.

Челябинск, Виктор Елисеев

