Копейчанка убила бывшего сожителя ведром

В Копейске задержали женщину, забившую экс-возлюбленного ведром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь с 6 на 7 марта текущего года в поселке Козырево, расположенном на территории Копейска.

В частном доме на улице Матюшенко между бывшими сожителями вспыхнула ссора. Оба были пьяны. Во время ссоры 51-летняя женщина набросилась на 58-летнего мужчину и стала избивать металлическим ведром, руками и ногами.

От полученной черепно-мозговой травмы копейчанин скончался на месте происшествия.

В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

