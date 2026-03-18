18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2026, среда

10:00 Челябинск – «Цифровая грамотность – веление времени»: день информации для тех, кто интересуется применением цифровых технологий в повседневной жизни (знакомство с компьютером, работа с текстовым редактором, интернет и социальные сети) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 12:00 Челябинск – Интерактивная игра «Крым – страна света» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:30 Челябинск – Городская олимпиада «Открой Челябинск» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – «Урал – золото России»: мастер-класс по рисованию узоров народов Урала и Сибири в рамках проекта «Узорный код России» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

13:00 Челябинск – Областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». Районный (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Исторический лекторий «Крым и Россия» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Под кошачьей обложкой. Вторая жизнь для журналов» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Занятия-консультации «Справочно-правовые системы – ваши правовые помощники» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Вечер русской песни «Сторона Уральская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – «Публичная среда»: концерт, посвященный 100-летнему юбилею композитора Александра Зацепина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Челябинск – Кино-проект «Азбука кино», организованный совместно с киностудией «Мосфильм» и киноцентром имени С.А. Герасимова (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112) (по записи)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Металлург» (Магнитогорск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

