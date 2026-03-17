Уголовное дело экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича направили в суд

Уголовное дело бывшего главы Южного Урала о взятке в 3 миллиарда рублей направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-советника главы региона Александра Москалюка.

Юревич обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере, а также незаконных приобретении и хранении оружия. Москалюк – в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Оба уже много лет живут за рубежом.

Напомним, следствие считает, что в период с мая 2010 по январь 2014 года Михаил Юревич, бывший тогда губернатором Челябинской области, получил в Москве и Челябинске от представителей предприятий дорожной отрасли более 3,2 миллиарда рублей. За это дорожники должны были получить режим максимального благоприятствования в ходе конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог, фактически монополизировав эту сферу.

Кроме того, как считают следователи, в 2012 году Москалюк передал Юревичу от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в 26 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, в период с мая 2012 года по март 2017 года высокопоставленный чиновник незаконно приобрел у неизвестного револьвер калибра 10,67 миллиметров, который хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В связи с тем, что оба обвиняемых скрылись от следствия за пределами Российской Федерации и объявлены в международный розыск, суд рассмотрит уголовное дело без их присутствия.

Виталию Тесленко, обвинявшемуся в получении «откатов» от предпринимателей на десятки миллионов рублей, вынесли приговор в 2014 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

