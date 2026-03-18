Южноуралец отдал 850 тысяч рублей за «новый договор» обслуживания номера сотового

Житель Саткинского округа перевел мошенникам 850 тысяч рублей после звонка от лжеоператора сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку аферистов попался 20-летний житель Саткинского района.

В полиции молодой человек рассказал, что ему позвонил якобы представитель сотового оператора с предупреждением о скором отключении номера и предложением продлить договор на обслуживание номера. Для подтверждения операции мужчину попросили назвать код из СМС, что доверчивый абонент и сделал, предоставив злоумышленникам доступ к своим данным.

После этого саткинцу поступил звонок от «специалиста многофункционального центра». Неизвестный сообщил мужчине, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело за «дропперство», а все банковские счета якобы подлежат блокировке. В ходе разговора южноуралец проговорился, что ему должна прийти крупная сумма денег.

Тогда мужчину убедили, что сразу после зачисления средств их необходимо срочно перевести на «безопасный счет», чтобы уберечь от преступников. Молодой человек выполнил все указания и перевел на счета неизвестных 850 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Полиция в очередной раз призывает южноуральцев быть бдительными: ни операторы сотовой связи, ни сотрудники МФЦ, ни банковские работники никогда не запрашивают коды из смс-сообщений и не требуют переводить деньги на «безопасные счета». При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube