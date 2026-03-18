В Челябинске власти отказываются признавать аварийным дом, в котором рухнул потолок

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, о разваливающемся дома в центре Челябинска жительница города рассказала, обратившись в информационный центр силового ведомства.
По словам женщины, дом, которому в текущем году исполняется 96 лет, уже давно непригоден для жизни: в стенах – трещины, фундамента нет, электропроводка неисправна, по стенам помещений расползается плесень. В одной из квартир уже проваливались межэтажные перекрытия.
Но челябинских чиновников это не смущает. Дом вполне подходит для дальнейшей жизни, уверены власти. И даже капитальный ремонт ему понадобиться, исходя их действующего графика, не раньше 2040 года. Многочисленные обращения горожан в различные инстанции результатов не принесли.
В следственному правлении СК России по Челябинской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления силового ведомства Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о промежуточных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
