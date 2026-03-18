Мэрия Челябинска выставила на продажу участок со зданием элеватора

Чиновники готовы отдать под КРТ почти 14 гектаров в центре Челябинска с памятником культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , власти Челябинска готовят аукцион на право заключения договора на комплексное развитие территории нежилой застройки в границах улиц Елькина, Тимирязева, Цвиллинга и Овчинникова в Советском районе областного центра. Проект распоряжения опубликовали на сайте администрации города.

Общая площадь – 13,9 гектара. Срок реализации проекта – не более десяти лет.

В настоящее время участке располагается несколько нежилых зданий. Особенность территории – расположение здесь объекта культурного наследия, зернового элеватора государственного банка. «Небоскреб» в стиле модерн был построен в начале ХХ века.Сейчас здание заброшено, от помещений элеватора осталась только центральная часть, боковые секции полностью разрушены (за исключением подвальных помещений). Несколько лет назад в здании произошел пожар.

В ходе КРТ элеватор должен быть реконструирован. Другие строения будут снесены. Вместо них планируется возвести объекты капитального строительства общей площадью не менее 209 тысяч 180 квадратных метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

