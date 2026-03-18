Южноуральцы все чаще обращаются к цифровым помощникам при планировании путешествий

Челябинцы все чаще используют нейросети для планирования путешествий.

Южноуральцы стали активнее обращаться к ИИ-инструментам для детального планирования путешествий. С начала 2026-го объем трафика на нейросети для турпоездок вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом каждый третий житель страны так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия, а каждый десятый считает ИИ своим постоянным помощником, следует из совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Согласно проведенному «Островком» опросу российских туристов, почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% планируют протестировать такие технологии в ближайшем будущем.

Впрочем, 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия. А 16% не видят практической пользы в обращению к ИИ.

По данным анализа обезличенных данных «МегаФона», в Челябинской области прибегать к помощи нейросетей при планировании поездки, в основном, склонны мужчины – на них приходится почти 90% трафика на тематические ресурсы. Чаще к ИИ-инструментам обращаются южноуральцы в возрасте от 45 до 54 лет, их доля составляет более 80% пользователей. Далее идут туристы в возрасте 25-34 лет, но таковых всего 10%.

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга – подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Еще 12% доверяют цифровым помощникам выбор направления, по 10% – ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

«Технологии уже стали частью повседневной жизни, и планирование путешествий – не исключение. У молодого поколения путешественников нейросети пользуются особой популярностью и в скором времени могут стать базовым инструментом для планирования поездок. Поэтому отельерам важно поддерживать информацию о своем объекте размещения в актуальном и структурированном виде, чтобы цифровые помощники корректно считывали ее и использовали при ответах на запросы туристов. При этом пока путешественники по-прежнему хотят сохранять контроль: перепроверять информацию, сравнивать варианты и читать отзывы – для этого они обращаются к проверенным сервисам планирования путешествий», – отметила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

Как выяснили аналитики «МегаФона», особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий фиксируется в ноябре-декабре, когда туристы занимаются организацией своего новогоднего отпуска, а также в начале лета, когда начинаются каникулы и пора отпусков.

«Чтобы спланировать путешествие, сейчас достаточно мобильного интернета и смартфона в руках – мы видим, что наши абоненты активно пользуются различными сервисами для организации комфортного отдыха, в том числе специальными ИИ-инструментами. Доступность таких ресурсов как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах мы обеспечиваем благодаря планомерному развитию телеком-инфраструктуры», – прокомментировал директор по реализации проектов инфраструктуры на территории Урал и Центр Идрис Ярахмедов.

Челябинск, Виктор Елисеев

