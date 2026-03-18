Продажа активов, принадлежавших до национализации семьям Юревичей и Аристовых, принесла государству 52,7 миллиарда рублей

Продажи принадлежавших челябинским олигархам активов стали крупнейшими сделками по приватизации в 2025 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , смена собственников компаний в Челябинской области и Краснодарском крайне, изъятых у семей бывшего главы Южного Урала Михаила Юревича и предпринимателя Александра Аристова принесла в бюджет больше половины средств, которые власти планировали привлечь в ходе приватизации в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

Крупнейшей сделкой по приватизации в 2025 году стала продажа «Макфы» (22,4 миллиарда рублей). На втором месте – реализация компании «Кубань-вино» (19,9 миллиарда). За «Ариант» новый собственник отдал 9,4 миллиарда рублей, это четвертое место в списке. На третьем расположилась Башкирская содовая компания (17,4 миллиарда). Также в пятерке акции Калининградского торгового порта.

Всего в ходе приватизации в 2025 году планировалось пополнить государственную казну на 81,5 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на Яковенко. В итоге бюджет получил 84,2 миллиарда.

Отметим, осенью прошлого года собственником принадлежавших до национализации семье Александра Аристова агрофирм «Южная» и «Ариант», а также компании «Кубань-Вино» стала «дочка» Россельхозбанка ООО «Капитал». Ранее эта же фирма получила 100%-ную долю в ООО «Центр пищевой индустрии «Ариант» (ЦПИ). Оно же получило контроль над предприятиями группы «Макфа» («Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго», «Эмитент консалтинг»).

В январе текущего года учредитель всех этих предприятий сменился. Им стала еще одна структура банка – ООО «РСХБ Управление активами».

Напомним, Генпрокуратура потребовала передать оба холдинга государству весной прошлого года. Так, 5 апреля прошлого года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, владевших ранее Урало-Сибирской металлургической компанией, 105 миллиардов рублей. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

Чуть позднее суд национализировал группу «Макфа», принадлежавшую семьям Юревичей и Белоусовых. В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

