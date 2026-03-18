Челябинец срубил почти сотню деревьев, чтобы сделать подъезд к своему участку в СНТ

Суд взыскал с челябинца 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации за вырубку 90 деревьев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с иском о возмещении материального ущерба в суд обратилось надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска.
В сентябре 2021 года бизнесмен решил расчистить проезд к принадлежащему ему земельному участку в СНТ «Тракторосад №2». Для этого горожанин вырубил 90 кленов на Бродокалмакском тракте. Причем никаких разрешений на это у него не было.
Своими действиями предприниматель причинил ущерб муниципалитету на сумму около 1,6 миллиона рублей.
В июле прошлого года суд признал челябинца виновным в незаконной рубке лесных насаждений. А прокуратура потребовала возместить причиненный ущерб.
Решением Красноармейского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
За исполнением судебного решения установлен контроль.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»