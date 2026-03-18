Экс-главу управления Роспотребнадзора по Челябинской области оставили в СИЗО

Бывший главный государственный санитарный власть Челябинской области не смог выйти из СИЗО.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил ходатайство защиты бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова о смягчении избранной в отношении него меры пресечения.
Напомним, главного государственного санитарного врача Челябинской области задержали 13 февраля. Чиновника обвиняют в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.
По мнению Генпрокуратуры, чтобы скрыть свое участие в бизнесе, Семенов привлек к участию в нем родственников и доверенных лиц. А за счет полученных доходов приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. Позднее надзорное ведомство потребовало изъять в пользу государства имущество, приобретенное санитарным врачом на полученные незаконным способом доходы (его стоимость превышает 400 миллионов рублей). Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 автомобилей.
В отношении Анатолия Семенова возбудили уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, а чиновника отправили в СИЗО до 12 апреля текущего года.
Адвокат санврача просил отменить это решение, избрав меру пресечения, не связанную изолирование от общества. Однако областной суд ходатайство отклонил.
Челябинск, Виктор Елисеев
