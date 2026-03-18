Экс-главу управления Роспотребнадзора по Челябинской области оставили в СИЗО

Бывший главный государственный санитарный власть Челябинской области не смог выйти из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинский областной суд отклонил ходатайство защиты бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова о смягчении избранной в отношении него меры пресечения.

Напомним, главного государственного санитарного врача Челябинской области задержали 13 февраля. Чиновника обвиняют в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

По мнению Генпрокуратуры, чтобы скрыть свое участие в бизнесе, Семенов привлек к участию в нем родственников и доверенных лиц. А за счет полученных доходов приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. Позднее надзорное ведомство потребовало изъять в пользу государства имущество, приобретенное санитарным врачом на полученные незаконным способом доходы (его стоимость превышает 400 миллионов рублей). Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 автомобилей.

В отношении Анатолия Семенова возбудили уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, а чиновника отправили в СИЗО до 12 апреля текущего года.

Адвокат санврача просил отменить это решение, избрав меру пресечения, не связанную изолирование от общества. Однако областной суд ходатайство отклонил.

Челябинск, Виктор Елисеев

