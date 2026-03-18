Мошенники похитили у пожилой челябинки 23 миллиона рублей, обвинив ее в поддержке недружеского государства

В Челябинске будут судить подручных аферистов, забравших у двух пенсионеров почти 30 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, двое жителей Пермского края обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, пермяки действовали в связке с двумя соучастниками и неустановленными лицами.
Неизвестные звонили своим жертвам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что они стали жертвами мошенников и оказывают финансовую поддержку недружественному государству, после чего предлагали передать имеющиеся деньги с целью декларирования и непривлечения их к ответственности.
Пермяки приезжали к пенсионерам под видом кассиров и забирали средства, фиксируя происходящее на видеокамеру.
Так, у 80-летней пенсионерки из Челябинска мошенники похитили 23 миллиона рублей. А 86-летняя жительница Екатеринбурга лишилась 4,4 миллиона рублей.
Два задержанных участника банды находятся в настоящее время под стражей. Уголовное дело в отношении них направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
В отношении двух соучастников и неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство.
Челябинск, Виктор Елисеев
