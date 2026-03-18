В Челябинске привлекли к ответственности водителя «косолапой» маршрутки

В Челябинске полицейские остановили неисправный маршрутный ПАЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, об опасном автобусе челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, вчера, 17 марта, около дома 24 стр. 25 по Свердловскому тракту она заметили следовавший по маршруту №92 ПАЗ, внешний вид которого, по их мнению, не соответствует требованиям безопасной перевозки пассажиров: машина ехала, накренившись, вызывая явные опасения за тех, кто был в салоне.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя маршрутного автобуса. В отношении 32-летнего был составлен административный протокол по факту управление транспортным средством при наличии неисправностей. А так как остановили его с телефонной трубкой в руках, ему придется также отвечать за пользование во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube