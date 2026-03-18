«Самый культурный город». Челябинск утонул в сугробах и лужах

Челябинцы массово жалуются на завалы снега во дворах и парках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , масштабные снегопады покинули Южный Урал неделю назад, но жители Челябинска до сих пор жалуются на проблемы с уборкой снега во дворах и парках.

На прошлой неделе горожан шокировали огромные кучи снега, которые дорожники сгребли при уборке главной улицы областного центра – проспекта Ленина.

С того времени прошло семь дней. Но, по словам челябинцев, и сегодня многие из них вынуждены опасаться за собственную жизнь, пробираясь домой по своим дворам. Или пытаясь выйти на прогулку на площадки, расположенные поблизости от учреждений культуры».

Так, в начале этой недели южноуральцы с ужасом рассказали о снежных завалах на набережной у Челябинской филармонии. «Судя по всему, снежные горы образовались из-за расчистки парковки возле бизнес-центра. В итоге, отдыхать на набережной не только не комфортно, но и небезопасно. Огромные сугробы не огорожены сигнальной лентой», – сообщили в региональном отделении Общероссийского Народного фронта.

А вот жители северо-запада Челябинска вынуждены преодолевать сугробы и снежные кучи, просто добираясь домой. Об этом сообщают жители домов, расположенных по улице Солнечной. «Это и есть подрядчик для уборки тротуаров?! – пишут возмущенные горожане в социальных сетях. – Убрано всего метров 30, все стоят и курят. Семеро смотрят, ждут, когда день закончится».

Не отстает и центр города. «Улица Калинина, дом 23, Челябинск, – пишут горожане. – Ни разу за всю зиму не чистили дорогу трактором. И сейчас мы уже начинаем утопать в воде, нам ходить негде!»

Но другие челябинцы возражают: где-то все-таки убирают. Например, в Тракторозаводском районе, в районе дома №13 по улице Марченко дорогу почистили. Правда, снег увезли не сразу. «Сгребли снег на клумбу, хотя там было видно, что туда нельзя сгребать снег. Были высажены кустарники, которые росли хорошо несколько лет. А сегодня – смотрю, а кустарники вырвали с корнем, когда снег вывозили. Кусты было видно всю зиму, они над снежным покровом были хорошо видны. Кто будет восстанавливать, непонятно», – пишет местный житель.

Между тем, плюсовые температуры уже дают себя знать. Например, знакомая многим горожанам улица Енисейская, регулярно возвращающаяся в информационные сводки в периоды половодья и ливней, снова на слуху: дорога на ней уже постепенно превращается в реку.

«Самый культурный город, – иронизируют челябинцы, вспоминая, как гордились челябинские чиновники победой города в конкурсе на звание «Культурная столица России – 2027». – Позорище!»

И, похоже, многие земляки разделяют и эту иронию, и возмущение. «Да по Челябинску ходить невозможно, что ни улица – то озеро или нечищенные дороги. И это в центре… В шоке, что такой бардак… Все пишут отписки…» – сетуют южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

