«Трактор» обыграл «Магнитку». Кравцов стал самым результативным игроком в истории «черно-белых»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Металлург» из Магнитогорска – 6:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодняшняя игра в Челябинске была, скорее, товарищеской встречей.

«Металлург» уже всего добился в текущем регулярном первенстве, утвердившись на первом месте в КХЛ и впервые в истории завоевав Кубок Континента. Поэтому на два заключительных выездных матча магнитогорцы, решив дать большинству игроков основной команды отдохнуть перед первым раундом плей-офф. Из основного состава в Челябинск прибыли лишь вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий и форварды Егор Коробкин, Владимир Ткачев и Михаил Федоров.

«Трактор», по большому счету, все турнирные задачи тоже решил.

Впрочем, на остроте встречи ее товарищеский характер не сказался.

На 12-й минуте чет в матче открыли хозяева. Михал Чайковски через центр отдал пас под ворота, и Василий Глотов переправил шайбу в угол – 1:0.

«Сталевары» ответили уже через две минуты – удачным оказался первый же бросок магнитогорцев в створ «Трактора» – 1:1, Владимир Ткачев сравнивает счет.

Но тут же «черно-белые» вновь вышли вперед. Максим Джиошвили перехватил шайбу, отдал ее Андрею Светлакову, и тот отправил в ворота «Магнитки» второй гол – 2:1.

Впрочем, на 16-й минуте гости вновь сравняли счет – после удара Ярослава Мухранова шайба попала в штангу, от нее – в спину вратаря, и уже потом – залетела за линию ворот – 2:2.

Во втором периоде челябинцы решили действовать более напористо. В итоге на 35-й минуте Михаил Григоренко от правого борта сделал передачу на пятак, где ее поджидал Михал Чайковски, в касание переправивший снаряд в ворота – 3:2.

А на следующей минуте Егор Коршков с подачи Александра Кадейкина расстрелял вратаря магнитогорцев – 4:2.

Следующая голевая комбинация оказалась самой главной в матче. На 48-й минуте Виталий Кравцов из центра зоны отдал передачу Михаилу Григоренко, и тот не промахнулся.

Голевой передачей Виталий Кравцов заработал 235-е очков в КХЛ и стал самым результативным игроком в истории «Трактора», обойдя Антона Глинкина.

Точку в матче поставил Джош Ливо, отправив в ворота «Магнитки» шестую шайбу – 6:2, уверенная победа «черно-белых».

Между тем, за один тур до окончания регулярного чемпионата стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.

«Трактор» встретится с казанским «Ак Барсом». «Металлург» сыграет с «Сибирью» из Новосибирской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

