19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2026, четверг

10:00 Челябинск – «Цифровая грамотность – веление времени»: день информации для тех, кто интересуется применением цифровых технологий в повседневной жизни (знакомство с компьютером, работа с текстовым редактором, интернет и социальные сети) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 Челябинск – Областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». Районный тур (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Библиоигротека, чтение вслух «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча «Пушкин и Крым» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

15:00 Челябинск – Настольная игра «Крепость духа» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

16:00 Челябинск – Авторский концерт Татьяны Орловой (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

16:00 Челябинск – Гостиная психолога «О чем молчит ваш образ» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:30 Челябинск – Коллажный вечер «ЛИТ-КОР» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Секретная сила женственности» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:00 Челябинск – Литературная гостиная «От капитана пиратов до литературного гения. Джек Лондон» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

18:00 Челябинск – Арт-киноклуб: «Как украсть миллион»: смотрим и обсуждаем фильм (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:00 Челябинск – «Код Гоголя»: мастер-класс по определению типов личности героев произведений Гоголя (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube