российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2026, 08:52 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии

Начальника ИК-11 задержали в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальника ИК-11 в Копейске Алексея Ромашова задержали сегодня, 19 марта, сотрудники ФСБ. Об этом сообщают ряд источников в силовых структурах.

По предварительной информации, сотрудник ФСИН подозревается в получении взяток за создание для заключенных комфортных условий отбывания срока.

Кроме того, следователи не исключают, что начальник колонии мог использовать труд заключенных в личных целях.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,