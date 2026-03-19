В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии

Начальника ИК-11 задержали в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начальника ИК-11 в Копейске Алексея Ромашова задержали сегодня, 19 марта, сотрудники ФСБ. Об этом сообщают ряд источников в силовых структурах.

По предварительной информации, сотрудник ФСИН подозревается в получении взяток за создание для заключенных комфортных условий отбывания срока.

Кроме того, следователи не исключают, что начальник колонии мог использовать труд заключенных в личных целях.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

