В Миассе во время пожара в кафе погибли два человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух человек в летнем кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 19 марта, утром на городском пляже озера Тургояк в Миассе.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в 120 квадратных метров: горели два здания летнего кафе. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тела двух мужчин 18 лет.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, по факту гибели молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание проводки.

Челябинск, Виктор Елисеев

